Catanzaro, febbre Serie B: “Ceravolo” sold out contro il Pescara, “biglietti esauriti”

La festa del Catanzaro non è finita. Dopo la Serie B conquistata ufficialmente domenica scorsa a Salerno, tra due giorni la squadra sarà di scena per la prima volta in casa in seguito alla promozione. Al “Ceravolo” arriva il Pescara di Zeman, terza forza del torneo, e si prevede il tutto esaurito. Anzi, come comunicato dal club, lo stadio è già sold out, con gli imprevisti legati a un attacco hacker avvenuto ieri pomeriggio.

“L’U.S. Catanzaro rende noto che, in occasione della gara Catanzaro-Pescara di domenica prossima, essendo andati esauriti i biglietti resi disponibili per i diversi settori, i botteghini dello stadio “Ceravolo” resteranno chiusi fino ad eventuali nuove disposizioni”, si legge in una nota. Non manca qualche mugugno dei tifosi sui social, anche per uno stadio evidentemente troppo piccolo per poter ospitare i tantissimi tifosi che sono rimasti senza biglietto. Da precisare che sono previsti lavori per rendere più funzionale l’impianto.