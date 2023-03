Catanzaro: alla Cittadella regionale incontro su “I fondi per il turismo”

StrettoWeb

Un accordo istituzionale tra la Regione Calabria e l’Ente Nazionale per il Microcredito per sviluppare la filiera del turismo: questo in sintesi l’obiettivo del Progetto “Mid I Start Up” che ha l’obiettivo di fornire l’assistenza e gli strumenti per l’avvio di nuove attività nel settore turistico o il potenziamento di quelle già esistenti.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 9 marzo, alle ore 10 e 30, alla Cittadella Regionale a Catanzaro, con un incontro dal titolo “I fondi per il turismo – sostegno alle imprese per gli investimenti di sviluppo”.

“Obiettivo dell’evento – ha spiegato Antonio Rispoli dell’Ente Nazionale per il Microcredito- è quello di facilitare l’accesso a due strumenti finanziari, uno nazionale e uno regionale, rivolti alle imprese della filiera del turismo. L’Ente Nazionale per il Microcredito garantirà un accompagnamento gratuito a tutti quei soggetti che vorranno accedere a questi due finanziamenti permettendogli di strutturare in maniera compiuta la propria idea di impresa, o il piano di sviluppo, accompagnandoli sino alla presentazione della domanda di finanziamento per l’accesso alle misure”.

Nel corso dell’incontro interverranno, oltre ad Antonio Rispoli, anche Maria Antonella Cauteruccio– Dirigente Generale Dipartimento Turismo Regione Calabria, Demetrio Metallo – Confindustria Calabria sezione Turismo Fabrizio D’Agostino– Presidente regionale Federalberghi e gli esperti in finanza d’impresa Salvatore Modafferi e Pietro Tropiano.

La seconda parte dell’evento, dalle ore 11,30, è prevista la possibilità di fare degli incontri b2b con gli imprenditori per avere ulteriori delucidazioni in merito agli avvisi.