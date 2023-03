Catanzaro: 29enne sorvegliato speciale arrestato per aver violato gli obblighi

StrettoWeb

Nelle prime ore del 27 Febbraio i Carabinieri della Stazione di Borgia durante un servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati, traevano in arresto un soggetto classe 1994 in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Borgia per anni due, decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro nel 2021.

Nello specifico, il soggetto in questione aveva violato gli obblighi e le prescrizioni del decreto, in particolare, non aveva la carta precettiva e veniva trovato in possesso di un telefono cellulare perfettamente funzionante e acceso.

Il soggetto, dopo le formalità di rito, veniva sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa di convalida. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.