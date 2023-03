Catania, il Presidente Pelligra: “vogliamo vincere anche l’anno prossimo e andare in Serie A”

StrettoWeb

Qualcuno fermi Ross Pelligra. Anzi no, a Catania non vogliono proprio che si freni l’entusiasmo e l’ambizione del patron italo-australiano, protagonista della ripartenza del calcio sull’Etna e della promozione in C arrivata ufficialmente domenica. Ma, come detto, il Presidente dei rossoblu non vuole fermarsi e in un’intervista a Gazzetta dello Sport volge lo sguardo già avanti: “voglio riportare il Catania in Serie A. Quello della Serie A non è un sogno, ma un progetto ben preciso”.

E poi aggiunge: “vogliamo vincere anche l’anno venturo, programmare anche l’attività giovanile portando i ragazzini della città sui nostri campi. Ne vogliamo costruire otto o dieci in un centro sportivo che sia a ridosso del centro storico. E amplieremo la capienza del Massimino, nessuno deve restare fuori. Tutti sono invitati a partecipare alla festa”.