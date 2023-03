Castrovillari, presentazione della silloge poetica “Oltre le righe”

StrettoWeb

Sabato 18 marzo, nell’ambito del Festival Ricorrente dei Lettori dedicato alla Giornata Mondiale della Poesia 2023, verrà presentato il libro di poesie “Oltre le righe” di Anna Maria Deodato, poetessa e scrittrice.

L’evento, promosso dall’Accademia Pollineana di Castrovillari e patrocinato dall’Amministrazione Comunale, si terrà alle ore 17.30 nella sala consiliare del Palazzo di Città

La raccolta esprime emozioni e sensazioni di vita dell’autrice, oltre che riflessioni su argomenti sociali – avvenimenti storici e fatti di cronaca. Molti componimenti si concentrano sul mondo femminile con uno sguardo particolare alle donne che nel mondo subiscono antichi riti aberranti e abusi. Numerose le poesie sull’infanzia, con protagonisti i bambini vittime di violenze, di guerre e di culture antropologiche tribali.

La silloge “Oltre le righe”, che ha vinto importanti riconoscimenti in diversi concorsi letterari nazionali e internazionali, ha ottenuto a Roma il prestigioso premio migliore libro di poesie per i diritti e la tutela dell’infanzia al concorso internazionale “Books For Peace 2022”.

All’evento saranno presenti l’autrice Anna Maria Deodato, il sindaco della città Domenico Lo Polito e il vice presidente dell’Accademia Pollineana Pasquale Pandolfi. Dialogherà con la scrittrice Paola Gentile, giornalista e tesoriera dell’Accademia.

Le conversazioni saranno intervallate dalla lettura di poesie a cura dei lettori del “Pollino Readers” e del poeta Gaetano Catalani. Saranno inoltre proiettati dei video che illustrano alcuni testi poetici tratti dalla silloge.