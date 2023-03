Case green, Giarrusso: “nessuno chiederà soldi ai cittadini”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La direttiva europea sulle case green “va in direzione di quello che è stato il Superbonus 110, anche se la direttiva non prevede che sia lo Stato a pagare, non da dettagli. Ogni Stato membro può decidere come, se e quando recepire questa direttiva. La cosa importante è che nessuno chiederà ai cittadini italiani migliaia di euro per mettere la propria casa in ordine come due classi di emissione più bassa, né tantomeno non si potranno più affittare o vendere le case. Questo è terrorismo e non corrisponde a verità”, così l’europarlamentare indipendente Dino Giarrusso, durante la trasmissione “L’imprenditore e gli altri” su Cusano Italia Tv.

“Il Parlamento europeo – spiega Giarrusso – ha dato un’indicazione sulle case green ma non ha potere legislativo diretto. Ora la Commissione e il Consiglio valuteranno questa indicazione del Parlamento europeo che io ho votato convintamente e ne sono anche orgoglioso. Ogni stato membro potrà decidere come recepire queste direttiva. Ci sono tantissime direttive che l’Italia ha recepito in maniera coerente con il proprio matrimonio e tante che non recepiamo e per cui paghiamo multe molto salate, come i balneari e i depuratori delle acque”.

Secondo il testo della Direttiva Case Green approvato, gli edifici residenziali dovranno raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033. Per gli edifici non residenziali e quelli pubblici il raggiungimento delle stesse classi dovrà avvenire rispettivamente entro il 2027 (E) e il 2030 (D).

“È un provvedimento che va in direzione di una riduzione delle emissioni perché poi quando c’è la siccità in tutto in centro-nord Italia, quando non si può sciare perché non c’è la neve e quindi perdiamo turisti e miliardi di euro, dobbiamo pensare che è dovuto al fatto che c’è un cambiamento climatico in atto ed è drammatico. Bisogna agire. Se continuiamo a pensare che sia troppo preso e non siamo pronti, poi c’è il rischio che sia troppo tardi”, ha aggiunto l’eurodeputato.