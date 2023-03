Carburanti, prezzi medi in aumento

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si fanno sentire oggi sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa i rialzi dei prezzi consigliati dei giorni scorsi. La benzina in “fai da te” torna sopra quota 1,86 euro/litro, il gasolio verso 1,82 euro/litro. In lieve calo le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,862 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,865, pompe bianche 1,855), diesel a 1,819 euro/litro (+2, compagnie 1,823, pompe bianche 1,810). Benzina servito a 2,001 euro/litro (+3, compagnie 2,044, pompe bianche 1,916), diesel a 1,961 euro/litro (+2, compagnie 2,007, pompe bianche 1,871). Gpl servito a 0,803 euro/litro (-1, compagnie 0,808, pompe bianche 0,797), metano servito a 1,811 euro/kg (-7, compagnie 1,812, pompe bianche 1,810), Gnl 1,614 euro/kg (-17, compagnie 1,626 euro/kg, pompe bianche 1,604 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,938 euro/litro (servito 2,196), gasolio self service 1,898 euro/litro (servito 2,165), Gpl 0,894 euro/litro, metano 1,836 euro/kg, Gnl 1,596 euro/kg.