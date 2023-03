Carburanti, movimenti al rialzo

StrettoWeb

Nuovi movimenti al rialzo questa mattina sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. In aumento la quotazione della benzina, in calo quella del gasolio. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, con un lieve rialzo per benzina e diesel sul servito e lievi cali per Gpl e metano. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,856 euro/litro (invariato, compagnie 1,858, pompe bianche 1,853), diesel a 1,815 euro/litro (invariato, compagnie 1,819, pompe bianche 1,808). Benzina servito a 1,997 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 2,040, pompe bianche 1,912), diesel a 1,959 euro/litro (+1, compagnie 2,004, pompe bianche 1,869). Gpl servito a 0,804 euro/litro (-1, compagnie 0,808, pompe bianche 0,800), metano servito a 1,827 euro/kg (-3, compagnie 1,829, pompe bianche 1,824), Gnl 1,661 euro/kg (-6, compagnie 1,704 euro/kg, pompe bianche 1,628 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,937 euro/litro (servito 2,196), gasolio self service 1,901 euro/litro (servito 2,165), Gpl 0,894 euro/litro, metano 1,839 euro/kg, Gnl 1,596 euro/kg.