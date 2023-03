Capra corre tra le auto sulla Jonio-Tirreno: il VIDEO

StrettoWeb

E’ stata avvistata nelle prime ore di questo pomeriggio una capra che vagava sulla SGC Jonio-Tirreno all’altezza dello svincolo di Cinquefrondi in provincia di Reggio Calabria. L’animale è stato notato dagli automobilisti che mentre percorrevano la statale hanno dovuto rallentare per evitare incidenti.

Il mammifero spaventato dalle tante macchine si è subito dileguato, come possiamo vedere dal video a corredo dell’articolo, iniziando a correre tra le auto per trovare una via di fuga.

Le immagini della capra che corre tra le auto sulla Jonio-Tirreno