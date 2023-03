Campionati Italiani di Astronomia: nuova affermazione per il Liceo Campanella di Reggio

StrettoWeb

Successo per il Liceo Classico Tommaso Campanella ai campionati italiani di Astronomia grazie all’affermazione del giovane Raffaello Pio Marino, della classe 2D Cambridge. Ad esprimere soddisfazione per questo ennesimo risultato positivo è Carmen Lucisano, dirigente del Liceo Campanella: “Siamo particolarmente contenti – spiega la Lucisano – per l’affermazione di un nostro giovanissimo studente alla finale nazionale dei Campionati Italiani di Astronomia, che bissa il successo ottenuto nella scorsa edizione, un altro appuntamento che lo aveva visto sul podio dei Campionati Internazionali con la medaglia di bronzo. Il giovane Marino si riconferma dunque campione della fase interregionale per la categoria senior staccando il biglietto per la Finale Nazionale della XXI edizione dei Campionati Italiani di Astronomia, competizione bandita dal MIM e realizzato dalla SAIt , Società Astronomica Italiana, in collaborazione con l’INAF. L’appuntamento conclusivo di questa edizione nazionale sarà a Cortina d’Ampezzo dal 18 al 21 aprile”.

“Al di la del valore intrinseco dell’affermazione – conclude la Lucisano – ci piace sottolineare come certi traguardi restituiscano l’immagine di una scuola che si muove su più fronti, mantenendo un taglio classico ma guardando con interesse a discipline che devono rappresentare un valore aggiunto, proiettando il nostro Istituto verso il futuro e regalando ai nostri ragazzi un ventaglio di possibilità formative sempre più ampio”.