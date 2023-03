Calcio, 3ª Categoria: pari per la Virtus Messina contro la capolista Atletico Pagliara

StrettoWeb

Gran bella partita quella della Virtus Messina che al “Gescal Stadium” incontrava la capolista Atletico Pagliara. Meritava la vittoria la squadra di mister Trischitta che avrebbe ottenuto i tre punti se, proprio allo scadere dei cinque minuti di recupero, il giallorosso Pantò, dopo aver rimesso la gara in parità con il primo penalty, non avesse sprecato la più ghiotta delle occasioni mandando alto sulla traversa il secondo rigore concesso dal direttore di gara.

Inizio in salita per la Virtus Messina che al 2′ subisce il vantaggio del Pagliara con il rientrante Pistone che, dopo un batti e ribatti, trova la rete con un tiro di rapina dal centro dell’area di rigore. La partita sembrava così incanalarsi verso una facile vittoria per gli ospiti ma, con il passare dei minuti, la Virtus non sembrava voler mollare, mentre la capolista non riusciva più a creare azioni di rilievo. Anzi, erano proprio i giallorossi locali ad aumentare la propria intensità di gioco, troppo spesso peraltro frenati dai numerosi ed eccessivi interventi sanzionatori arbitrali. Infatti, a fine gara, i messinesi conteranno ben 7 giocatori ammoniti. Nonostante i continui tentativi dei giallorossi alla ricerca del pareggio, il primo tempo si chiudeva sullo 0 a 1 con l’Atletico Pagliara in vantaggio.

Nel secondo tempo, con gli ingressi di forze fresche tra le fila della squadra di casa, gli ospiti accusavano il colpo e si innervosivano a tal punto da usare le maniere forti soprattutto quando l’arbitro non era nella possibilità di vedere quel che accadeva. Per questo motivo le proteste della panchina della Virtus che, invece, portavano all’espulsione di uno dei propri dirigenti. All’83’ però il direttore di gara si avvedeva di un fallo di Martinez in area di rigore e concedeva il calcio di rigore alla Virtus Messina ed espelleva il giocatore biancoceleste, con l’Atletico Pagliara che rimaneva in dieci uomini.

Sul dischetto andava Pantò, subentrato nella ripresa, che trasformava il penalty spiazzando Interdonato e riportando i giallorossi in parità. I messinesi, in superiorità numerica, continuavano ad attaccare e, proprio quando stava per scoccare l’ultimo dei 5 minuti di recupero concessi, l’occasione per la vittoria si presentava con la concessione di un secondo calcio di rigore. Tra le continue proteste degli avversari, sul dischetto si portava nuovamente Pantò ma, stavolta, l’attaccante cercava la conclusione di forza e centrale ma il pallone si alzava oltre la traversa. Il triplice fischio del signor Rao decretava la fine della contesa sul risultato di 1 ad 1. Il rammarico della società dalle parole di Gianluca Metallo: “abbiamo perso due punti. Abbiamo subìto il gol a freddo su quello che si può considerare l’unico tiro verso la nostra porta. forse siamo stati un pò timidi nell’approccio alla partita. Nel secondo tempo abbiamo nettamente dominato la gara, imbastendo continue azioni e sfoderando una grande partita. Resta la recriminazione di aver sbagliato quel rigore, nel finale di gara, che avrebbe sancito la supremazia in campo e determinato la nostra vittoria”.

Virtus Messina: Argento, Pileggi, Sandi, Carrolo (21′ st Pantò), Coulibaly E., Sumareh (22′ st Coulibaly I.), De Leo, Di Amico (1′ st Parisi), Kagni, Metallo (1′ st Marone), Milicia. A disposizione: Arigo, Bombara, Di Blasi, Parisi. Sidibe, Cipriano. All. N.Trischitta.

Atletico Pagliara: Interdonato (9′ st Zuccaro), Giuffrida, Mangano, Chierchia (31′ st Ingalis), Cucinotta, Allone, Leo (31′ st Bagnato), Mormino, Tella, La Speme L., Pistone (21′ st Martinez). A disposizione: Pozzo, Bertuccio, Previte, La Speme M.. All. O.Chillemi.

Marcatori: 2′ pt Pistone (AP), 38′ st Pantò rig. (VM)

Arbitro: Francesco Rao di Messina

Espulsioni: Ciolino F. -collabor. (VM), 83′ Martinez (AP)

Ammonizioni: 7′ Sandi, 30′ Kagni, 60′ Pileggi, 62′ Arigo, 64′ Carrolo, 81′ Coulibaly E., 85′ Marone della Virtus Messina; 36′ Chierchia, 87′ Cucinotta, 88′ Mangano, 90′ Ingalis dell’Atletico Paglara

Angoli: 2 – 3

Recupero: 1′ – 5′