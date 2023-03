Calcio: Mancini, nel 2° tempo avremmo meritato un altro gol, a Retegui serve tempo’

StrettoWeb

Napoli, 23 mar. – (Adnkronos) – “Sapevamo che la partita fosse difficile. Abbiamo subito due gol su due corner. Il secondo tempo abbiamo dominato e avremmo dovuto cercare di fare almeno il pareggio. Ci dispiace ma la strada è lunga”. Così il ct azzurro Roberto Mancini commenta la sconfitte per 2-1 contro l’Inghilterra nel match d’esordio delle qualificazioni a Euro 2024.

“Nella ripresa abbiamo iniziato a pressare meglio, cosa che nel primo tempo non facevamo bene. Il secondo tempo ho visto una grande Nazionale e questo fa ben sperare -aggiunge Mancini a Rai Sport-. Nel secondo tempo avremmo meritato un altro gol, abbiamo iniziato in salita speriamo vada in discesa”.

Il ct commenta poi la prova di Mateo Retegui, in gol al debutto in maglia azzurra. “E’ stato tre giorni con noi e ha bisogno di conoscere i compagni e il calcio italiano. Ha avuto un po’ di difficoltà perché i difensori inglesi fisicamente sono forti l’hanno limitato. Ha bisogno di un po’ di tempo”.