Calcio: Inter, Bastoni, Dimarco e Gosens verso il recupero per la Fiorentina

StrettoWeb

Milano, 27 mar. – (Adnkronos) – I giocatori dell’Inter Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Robin Gosens verso il recupero per la sfida contro la Fiorentina di sabato 1° aprile alle 18 allo stadio Artemio Franchi. I tre oggi hanno svolto allenamento personalizzato sul campo e nei prossimi giorni è previsto il ritorno in gruppo. Discorso diverso per Milan Skriniar: verrà monitorato giorno dopo giorno il dolore al nervo, che crea problemi alla schiena del difensore. Da valutare la data del rientro il campo dello slovacco, ancora alle prese con le terapie.