Calcio, 3ª Cat.: la Virtus Messina perde contro il Leotjanni e vede svanire l’obiettivo playoff

A tre giornate dalla fine del Campionato di 3ª Categoria si delinea il verdetto finale per la Virtus Messina, società al primo anno di attività, il cui obiettivo era quella di tentare l’approdo alla zona play off. Nella gara interna contro la Robur Letojanni arriva la sconfitta che allontana definitivamente i giallorossi messinesi dalla squadra ionica che, in questo momento, detiene proprio l’ultimo posto utile della zona play off.

I primi 45 minuti terminano in pareggio a reti bianche con tante occasioni non concretizzate da entrambe le parti. Nel secondo tempo le due squadre continuiamo ad affrontarsi a viso aperto. Al 59° su un calcio d’angolo battuto dalla sinistra difensiva della Virtus la Robur sblocca il risultato con il capitano Giovanni Pedale con un bellissimo colpo di testa che spiazza il portiere di casa. Nell’ultimo minuto di gara con la Virtus in 10 arriva il raddoppio della Robur Letojanni. Zuccarino si presenta sulla trequarti avversaria e con una bellissima punizione realizza lo 0-2.

Prestazione maiuscola del rientrante, dopo la squalifica, Fabio Cordaro che nel corso della gara ha cambiato più volte ruolo partendo da ala sinistra, poi dirottato dalla parte opposta, in seguito da interno di centrocampo, centrale difensivo e nel finale, al 95′, prendendo i guantoni per difendere la porta della Virtus, dopo l’espulsione del portiere Panarello, non riuscendo per poco ad evitare che s’insaccasse il pallone del 2 a 0 della Robur.

Il pensiero della prima esperienza della Società Virtus Messina attraverso le parole di Marco Metallo, in nome della proprietà, ai propri calciatori e collaboratori: “Virtus Messina, per noi non è una semplice una semplice squadretta, purtroppo non siamo riusciti tutti insieme a raggiungere il grande obiettivo dei play off abbiamo combattuto fino alla fine e di questo sono fiero ma, soprattutto, di avere conosciuto dei campioni come voi dentro e fuori il campo, fiero ad uno ad uno, società e giocatori, per me siete non dei semplici compagni di squadra ma dei fratelli che si sono aiutati fino a ora nel bene e nel male. Adesso, fino alla fine, tutti insieme saremo pronti per il prossimo anno, per raggiungere grandi obiettivi insieme per questi due colori il giallo ed il rosso. Tutto per questi colori e per questa seconda famiglia che siamo riusciti a formare. Forza Virtus Messina”.

VIRTUS MESSINA- ROBUR LETOJANNI 0-2

Marcatori: 14′ st Pedale, 51′ st Zuccarello

Virtus Messina: Panarello, Milicia, De Leo, Sumareh, Kagni, Di Blasi (13′ st Carrolo), Pileggi (26′ st Centorrino), Di Amico (26′ st Sandi), Pantò (32′ st Cipriano), Coppolino (32′ st Metallo), Cordaro. A disposizione: Bombara, Riggio. All. N.Trischitta

Robur Letojanni 2022: Ferrara, Cullurà C (8′ st Bucalo), Garusi, Goinden, Mainardi, Pedale, Merlino (10′ st Sturiale), Isgrò, Cannavò (48′ st Cullurà L.), La Corte (40′ st Siligato), Zuccarino. A disposizione: Lo Monaco, Alberto, Muscolino, Cacciatore, Manuli. All. W.Muscolino

Arbitro: Giuseppe Garzo di Messina

Ammoniti: Mainardi, Merlinom Sturiale della R.Letojanni. Cordaro della V. Messina

Espulsioni: 50′ st Panarello

Angoli: 4 – 6

Recupero: 0 – 6′