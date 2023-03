Calabria, il Coordinamento Volontari Federdistat incontro l’assessore Staine

StrettoWeb

In data martedì 28 marzo c.a. il Coordinamento nazionale volontari della Federdistat nelle persone del coordinatore nazione Marcello De Lorenzis e del responsabile interregionale Ing. Francesco Mantineo ha effettuato un primo incontro con l’Assessore Regionale al Welfare con delega ai Trasporti Dott.ssa Emma Staine. Obbiettivo dell’incontro era sensibilizzare i vertici regionali sull’importanza dei distaccamenti volontari dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale nel dispositivo di soccorso tecnico urgente sul territorio.

In una regione, quale la Calabria, caratterizzata da innumerevoli rischi antropici e di altra natura, in cui sono presenti molteplici vulnerabilità, disporre di una efficiente e capillare rete di distaccamenti volontari di vigili del fuoco sul territorio costituisce una misura diretta della resilienza e della capacità di risposta alle

emergenze.

Al momento la Calabria conta sette distaccamenti dei vigili del fuoco volontari così distribuiti:

Comando VVF Cosenza: Acri; Trebisacce. Comando VVF Catanzaro: Girifalco; Taverna. Comando VVF Vibo Valentia: Filadelfia. Comando VVF Reggio Calabria: Bagnara Calabra; Gambarie.

La maggior parte dei distaccamenti volontari della Calabria non riesce ad essere pienamente operativa per mancanza di personale volontario e di autisti abilitati alla guida dei mezzi di soccorso.

Il Coordinamento Volontari Federdistat, attraverso questo primo incontro, intende sensibilizzare le Istituzioni regionali ad adottare, mediante apposite norme, misure concrete di sostegno alla componente volontari al pari di quanto avviene in altre realtà regionali dell’Italia quali: Lombardia, Piemonte, Veneto e Sicilia. In quest’ultima regione è già stata calendarizzata una legge Regionale di sostegno economico finalizzato alla formazione ed all’acquisto di attrezzature e materiale tecnico.

Il Coordinamento, nel ringraziare l’Amministrazione Regionale della Calabria per la disponibilità al dialogo confida in un positivo riscontro all’iter di proposta normativa quale strumento di efficace pianificazione territoriale alle misure di emergenza e sicurezza.