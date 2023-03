Calabria: il comune di Trebisacce a Nizza per promuovere il marketing territoriale

StrettoWeb

“Non può esserci efficace promozione all’esterno dell’immagine turistica di una destinazione, senza consapevolezza, attenzione, investimento e programmazione nel lungo e medio termine. Serve condividere progetti con tutti gli attori sociali, rileggere in chiave strategica, economica e di sviluppo il patrimonio identitario, le risorse culturali, umane ed artistiche del territorio”.

“Il Salone Id-Week End di Nizza che vedrà protagonista anche Trebisacce tra i 10 Comuni del progetto di marketing territoriale promosso dalla Camera di Commercio italiana di Nizza, può rappresentare la prima occasione utile per sperimentare questo metodo ed impegno. In vista dell’evento in Costa Azzurra, l’Amministrazione Comunale promuove un incontro con gli operatori turistici e commerciali. L’appuntamento è per sabato 18 marzo alle ore 10,30 nella Sala Consiliare di Piazza della Repubblica”.

È quanto fa sapere il Sindaco Alex Aurelio invitando insieme all’assessore al turismo Leonardo Petrone, le attività dell’accoglienza e della ristorazione, artigiani e aziende dell’agroalimentare a partecipare a questo momento di confronto e programmazione.

“L’obiettivo che perseguiamo come Amministrazione Comunale” – aggiunge il Sindaco – “è quello di riuscire a condividere progressivamente con tutta la comunità un nuovo metodo di narrazione e di promozione della nostra destinazione, preferendo alla tradizionale spesa pubblica per eventi e programmazione di intrattenimento sociale, investimenti in marketing territoriale, nella valorizzazione delle potenzialità distintive e competitive del nostro territorio e, quindi, nella destagionalizzazione della domanda e dell’offerta turistica”.

Pacchetti, proposte e ogni materiale pubblicitario e promozionale utile per presentare la destinazione Trebisacce all’evento di Nizza potrà essere consegnato entro lunedì 20 marzo all’Ufficio turismo, al secondo piano del Palazzo di Città.