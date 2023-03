Gli cade un albero in testa mentre sta potando, 68enne grave nel vibonese

StrettoWeb

In questi giorni il vibonese sta assistendo ad una serie di incidenti: dopo l’incendio a scuola e lo scontro tra auto, ecco che arriva un’altra terribile notizia. Nel comune di Monterosso, in provincia di Vibo Valentia, un uomo di 68 anni stava effettuando lavori di potatura nel suo terreno quando, all’improvviso, un grosso ramo si è staccato dal tronco cadendogli in testa. Le condizioni sono apparse piuttosto gravi fin da subito: il 68enne ha riportato traumi cranici notevoli, tanto da essere trasportato d’urgenza all’Ospedale di Catanzaro con l’elisoccorso. Dalle prime indiscrezioni, il paziente è stato operato in Neurochirurgia.