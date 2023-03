La Brigata Aosta di Messina per il 162° anniversario dell’Unità d’Italia

A Messina si è svolta presso palazzo Sant’Elia salone “Raciti” una Lectio magistralis dedicata alla figura del capitano Umberto Masotto medaglia d’oro al valor militare, inserita nell’ambito degli eventi dedicati al 162° anniversario dell’Unità d’Italia. L’appuntamento si è svolto in webinar con la partecipazione di militari dei vari comandi dell’Italia meridionale e in presenza, con la partecipazione di autorità civili, militari e religiose. Il saluto di benvenuto è stato dato dal Comandante della Brigata “Aosta” generale Maurizio Taffuri.

A seguire ha preso la parola la dott.ssa Tommasa Siragusa Direttrice della Biblioteca Universitaria “Giacomo Longo”, il prof. Vincenzo Caruso Assessore alla Cultura del Comune di Messina e Domenico Interdonato giornalista e scrittore il quale ha concluso l’evento storico culturale. La dott.ssa Siragusa nel suo intervento di apertura, ha contestualizzato le vicende dell’eroico capitano Masotto, e dei giovani artiglieri da montagna siciliani, caduti nella infausta battaglia di Adua. Non in ossequio a ideologie militariste, ma per mettere il focus sul valore patriottico di quanti contribuirono alla formazione della coscienza identitaria comune della giovane Italia.

La rassegna espositiva dedicata alla presenza militare a Messina si concluderà il 24 marzo, vuole celebrare la generosa opera delle Forze Armate, perno fondamentale dall’unità d’Italia ad oggi per assicurare una convivenza civile ed armoniosa. Il prof. Caruso nel raccontare tanti aneddoti trovati nell’emeroteca della Biblioteca “G. Longo”, riguardanti la partenza per l’Africa e la realizzazione del monumento dedicato alle Batterie siciliane, ha evidenziato il valore della Storia come maestra di vita da inculcare alle giovani generazioni.

Il cav. Interdonato, ha ricordato il percorso militare dell’eroe Masotto e il coinvolgimento degli studenti dell’IIS “Masotto” di Noventa Vicentina, della Scuola Militare Teulié di Milano, che è diventato un progetto di ricerca durato tre anni, capace di accogliere alcuni cultori di storia patria, assieme ai comuni di Messina, Noventa Vicentina, la Provincia regionale di Vicenza, Gruppi Alpini e le Associazioni d’Arma. Gli appuntamenti dedicati al 162° anniversario dell’Unità d’Italia, sono iniziati martedì 28 febbraio presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina, con la cerimonia dedicata all’accoglienza del Sindaco di Noventa Vicentina, dott. Mattia Veronese.

Presente anche la delegazione dell’IIS “Umberto Masotto” composta dalle prof.sse Donatella Sinigaglia e Paola Rizzo e quella degli Alpini, con il capogruppo di Noventa Vicentina Giuseppe Pulvini. Il 1° marzo alla passeggiata a mare, si è svolta la commemorazione in onore dei caduti delle Batterie siciliane, curata dal 24° Reggimento Artiglieria “Peloritani”, con una Batteria di formazione e la Banda Musicale dell’Aosta. Il 1° marzo presso il Salone Eventi, si è svolta l’inaugurazione della mostra bibliografica “La presenza Militare a Messina dall’Unità d’Italia…ad oggi”, realizzata dalla BRUM “G. Longo”.

Seguirà giovedì 23 marzo alle ore 17.30 la presentazione del volume scritto da Interdonato e Caruso “Il Valore del Ricordo Capitano Umberto Masotto” alla “G. Longo”. Gli eventi sono stati organizzati, d’intesa tra la BRUM “G. Longo”, il Comune di Messina, in sinergia con la Brigata “Aosta”, il Gruppo Alpini di Messina e altre Associazioni d’Arma.