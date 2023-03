Bocale Calcio, giornata storica: prima vittoria per la squadra femminile

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il 5 marzo 2023 entra di diritto nella Storia del Bocale. A scrivere questa pagina memorabile sono state le ragazze biancorosse, che nel derby con il Real Arangea hanno conquistato la prima storica vittoria. Un successo sofferto ma guadagnato grazie ad una prova esemplare, l’ennesimo mattoncino di una crescita straordinaria che questo fantastico gruppo sta compiendo partita dopo partita. Per prevalere nel derby (che all’andata fu in bilico fino alla fine, il 4-2 avversario giunse poco prima del triplice fischio e appena dopo un palo colpito dal Bocale) sono serviti 4 gol, tre firmati da Annalisa Sarica e uno da Mariangela Sesini.

Decisivi anche i portieri che si sono dati il cambio, Lucy Mallamaci, la quale ha sventato un rigore, e Caterina Ielo, autrice di un assist vincente (come all’andata). I nomi dei singoli non sminuiscono la prova corale di una squadra unita e compatta, che già in settimana, nel campionato UISP, aveva disputato un ottimo incontro con l’Anthea Futsal, cedendo 4-2 con doppietta di Lucia Fumante. I punti in classifica adesso sono 4 e le partite da giocare ancora tante.

Tutto questo a soli 10 giorni dall’innesto di due nuove figure in squadra: Albanese Maurizio, con la mansione di Dirigente responsabile del settore femminile e sgs; e Bevacqua Enzo, come mister che oltre le giovanili ora abbraccia anche questo settore.