Biagio Antonacci in tour al Teatro Greco di Siracusa

Il tour di Biagio Antonacci si arricchisce di un altro meraviglioso appuntamento estivo: il 10 luglio 2023 al Teatro Greco di Siracusa in occasione del BIAGIO ANTONACCI ESTATE 2023. Sarà l’occasione per tutti i fan di cantare insieme al loro amato artista in alcune delle più belle location estive italiane, ripercorrendo, attraverso una scaletta pensata proprio per questi nuovi appuntamenti estivi, i brani che hanno segnato la trentennale carriera di Antonacci e non solo(era il settembre del 1992 quando Antonacci pubblicava “Liberatemi”, il suo primo successo discografico).

Antonacci è stato tra i protagonisti della 73° Festival della Canzone Italiana accompagnando Tananai e Don Joe durante la serata dedicata alle cover. Il ritorno sul palco del Teatro Ariston è stata l’occasione per dare una nuova veste ad uno dei brani più celebri di Biagio, “Sognami” (pubblicato su etichetta Iris/Epic Records/Sony Music Italia) il successo del 2007 ora disponibile negli store digitali in collaborazione con Tananai e Don Joe. Nuovo appuntamento della nuova edizione di Siracusa Stelle a Teatro, la rassegna di eventi musicali al Teatro greco di Siracusa, promossa dal Comune di Siracusa, in collaborazione con la Regione Siciliana e gli Assessorati regionali al Turismo, sport Spettacolo e alla Cultura – nell’ambito del progetto “Anfiteatri Sicilia” – e il Parco Archeologico di Siracusa.

“Una stagione senza precedenti, quella che ci apprestiamo a vivere nell’estate del 2023 grazie a un rosa di artisti eccellenti a cui si aggiunge uno straordinario cantautore come Antonacci”, afferma il sindaco Francesco Italia. Il concerto di Biagio Antonacci è organizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, in collaborazione con l’Associazione Development, GG Entertainment. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di oggi 23/03/23 su www.puntoeacapo.uno (circuito Ciaotickets):con i posti migliori, un risparmio sulle transazioni, la possibilità di acquistare con carta docente e 18app e di rivendere ticket