Basket in Carrozzina: ultimo atto della stagione per la Reggio Calabria BiC

Domani al PalaCalafiore di Reggio Calabria si registrerà l’ultimo incontro di Serie A FIPIC per la formazione reggina Farmacia Pellicanò RC BiC contro la SBS Bergamo. La seconda gara, che prevede l’assegnazione della settima posizione finale del ranking, vedrà Reggio Calabria partire con un vantaggio di 13 lunghezze acquisito a Bergamo in gara 1, dove i calabresi si imposero con il risultato di 60-73.

In ogni caso, per la Farmacia Pellicanò RC BiC sarebbe la miglior posizione in classifica di sempre, considerando anche che questa ormai in conclusione, è stata la prima stagione da quando gli amaranto hanno conquistato la Serie A, in cui il campionato FIPIC è stato disputato a 12 squadre. La Farmacia Pellicanò RC BiC vorrà certamente ottenere la miglior posizione possibile, in virtù anche dei gironi che si andranno a formare la prossima stagione sportiva 2023/24, grazie proprio a questi ultimi incontri che risulteranno fondamentali per la classifica finale.

Ed allora non mancheranno certo le emozioni sabato 1 aprile alle ore 17.00 al PalaCalafiore di Reggio Calabria, dove coach Cugliandro cercherà di limitare il più possibile la forte coppia argentina Gabas-Villafane per ottenere una ulteriore vittoria. Appuntamento quindi a domani con annessa diretta streaming sulla pagina YouTube della Reggio Calabria Basket in Carrozzina.