Barcellona P.G., eccellenti risultati per l’ASD Dream Taekwondo ai Campionati Regionali Siciliani

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Lo scorso fine settimana si sono svolti, presso il “PalAlberti” del Comune di Barcellona P.G., i Campionati Regionali Siciliani di Taekwondo, che ha visto la partecipazione totale di 216 atleti in gara nelle categorie cadetti-junior-senior per le sole cinture rosse e nere, provenienti da tutta la Sicilia. Eccellenti sono stati i risultati per la Società Sportiva “Asd Dream Team Taekwondo” guidata dal maestro Orazio Cappellano, presenti in gara 5 atleti di cui n.3 senior e n.2 junior, ottenendo n.4 prestigiosissime Medaglie d’Oro e n.1 Medaglia di Bronzo. Questi i premiati.

Ettore Lenzo-58 senior 1º classificato.

Sofia Bagnato-57 senior 1º classificata.

Antonino Sciacca-63 senior 1º classificato.

Vittorio Sciacca-68 junior 1º classificato.

Nancy Calabrese-68 junior 3º classificata.

Un risultato eccellente che vede la Dream Team classificarsi 2º per società tra le categorie senior dove gli atleti hanno fatto veramente la differenza rispetto alla concorrenza, dimostrando un potenziale tecnico nettamente superiore. Questo risultato conferma ancora una volta il Team Cappellano all’apice del Taekwondo Siciliano.