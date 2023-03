Banche: Powell, ‘dobbiamo rafforzare supervisione e regolamentazione’**

StrettoWeb

Roma, 22 mar. – (Adnkronos) – Alla luce di quanto successo nel sistema bancario Usa “è chiaro che dobbiamo rafforzare supervisione e regolamentazione” degli istituti di credito. E’ netto il giudizio del presidente della Federal Reserve Jerome Powell in conferenza stampa dopo la riunione del Fomc. Powell traccia un giudizio molto negativo della gestione della Silicon Valley Bank, la prima a essere fallita. “Di base, ela gestione della Silicon Valley Bank ha mostrato gravi falle” spiega, i manager “hanno fatto crescere la banca molto rapidamente, l’hanno esposta a significativi rischi su liquidità e tassi di interesse e non hanno coperto quel rischio”.

Ma “i supervisori hanno visto questi rischi e sono intervenuti” mentre “SVB sperimentava una corsa agli sportelli senza precedenti, rapida e massiccia”. “Per quanto ci riguarda, stiamo facendo una revisione della supervisione e della regolamentazione. Il mio unico interesse è identificare cosa è andato storto e poi fare una valutazione su quali sono le politiche giuste da mettere in atto affinché non accada di nuovo”.