Mattinata movimentata, quella odierna, a Roma, dove un bambino di 4 anni è precipitato da un balcone al secondo piano di un edificio a Via dei Fiori, nel quartiere Prenestino. Il piccolo è stato trasportato in Codice rosso al Policlinico Gemelli. Sono in corso le indagini della Polizia per ricostruire quanto accaduto.

