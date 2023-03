Autonomia Differenziata, cosa cambia in Calabria: il Convegno all’Università Mediterranea

StrettoWeb

Sabato 25 marzo, alle ore 10, presso il Salone delle Conferenze Dipartimento DiGiES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà il convegno “Autonomia Differenziata: cosa cambia in Calabria, nel Sud, in Italia”. Si parlerà di Autonomia Differenziata, di come si è arrivati a questa riforma, di com’è la situazione attuale e di cosa cambia con il trasferimento in esclusiva alla Regione “differenziata” di poteri e risorse (finanziarie, umane e strumentali) per 23 materie, dalla sanità alla scuola, dai porti e aeroporti alle strade e autostrade, dalle ferrovie alla ricerca, dall’università ai beni culturali e musei, dai beni ambientali alle soprintendenze, dal lavoro alla previdenza, dalle attività produttive e camere di commercio alla finanza locale, dall’acqua e demanio idrico alla produzione e distribuzione di energia, dal commercio con l’estero all’agricoltura, dalle casse di risparmio alle casse rurali, dalle professioni all’ordinamento sportivo, dalla giustizia di pace alla comunicazione.

“La cittadinanza è inviata a partecipare per un’operazione verità su una trasformazione radicale degli assetti di potere in Italia, questioni che riguardano i diritti di tutti gli italiani”, si legge in una nota. A moderare l’evento sarà Piero Gaeta, Caposervizio di Gazzetta del Sud. Interverranno Claudio Aloisio Presidente Confesercenti Reggio Calabria; Santo Biondo, Segretario Generale UIL Calabria; Domenico Marino, Professore Politica Economica Università Mediterranea Reggio Calabria; Corrado Edoardo Mollica, Avvocato, già componente Oss. Federalismo fiscale UniRC; Domenico Vecchio, Presidente Confindustria Reggio Calabria e Carmelo Versace, Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria.