AssoCEA Messina: “15 anni di Educazione Ambientale e Rete InFEA”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ in programma una celebrazione online con diretta su www.ceamessina.it dalle 16:30 alle 19:00 del 30 marzo 2023. Un incontro per discutere di: “15 anni di Educazione Ambientale e Rete InFEA a Messina”. Tra gli interventi programmati quello del Responsabile del Nodo InFEA della Città Metropolitana di Messina – Giuseppe Cacciola, del Direttore Generale di IRENA (https://www.irena.org/) – Francesco La Camera, del Responsabile del Laboratorio InFEA di ARPA Sicilia – Giuseppe Cuffari, della Vice Presidente Vicaria di AssoCEA Messina APS – Angela Foti, del Vice Presidente del CEA Niscemi OdV – Vincenzo Liardo e del Presidente del Ramarro Sicilia – Renato Carella. Prevista la relazione riassuntiva dei 15 anni da parte di Vincenzo Piccione, Componente della CTS di AssoCEA Messina APS già Docente dell’Ateneo Catanese. Un incontro per discutere di: “15 anni di Educazione Ambientale e Rete InFEA a Messina” e per fare il punto sull’educazione ambientale in Sicilia.