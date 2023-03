Asp di Catanzaro, i ringraziamenti dei pazienti al personale psichiatrico

StrettoWeb

Di seguito la nota di ringraziamento per il reparto psichiatrico dell’ASP di Catanzaro: “Il servizio di Psichiatria dell’ASP di Catanzaro, presente all’interno del Presidio Ospedaliero “Pugliese-Ciaccio”, svolge un ruolo fondamentale per la salute mentale dei cittadini che vede sempre più giovani bisognosi di aiuto, ed infatti sono tanti i ringraziamenti che vengono rivolti ai medici e agli operatori sanitari che lavorano con abnegazione e si dedicano con amore ai propri pazienti che, grazie alle cure ricevute, riescono a recuperare la voglia di vivere”.

“Un ringraziamento che arriva anche dal personale dell’Asp: i medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari del Dipartimento di Salute mentale e delle dipendenze dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, in ruolo al Servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Catanzaro, rivolgono infatti un ringraziamento ai pazienti per il riconoscimento ricevuto e all’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” da sempre attenta ed esaustiva nelle risposte alle esigenze dei pazienti psichiatrici, cogliendone la fragilità sia in campo sociale che sanitario”.

Conclude la nota: “La sensibilità del management sanitario dell’Asp di Catanzaro, nelle persone del Commissario dott. Vincenzo Spaziante, del Direttore sanitario dott. Ilario Lazzaro, del direttore del Dipartimento di Salute mentale dott.ssa Rosina Manfredi, ha contribuito alla realizzazione di una rete clinico-assistenziale, per far fronte alle emergenti patologie psichiatriche dell’età evolutiva e giovane adulta. É stato, di fatto, costituito un modello organizzativo di presa in carico del paziente col coinvolgimento dei servizi territoriali dell’Asp, Centro di Salute mentale, Servizio delle Dipendenze e Neuropsichiatria infantile, nonché della Psichiatria universitaria, per attivare un percorso diagnostico- terapeutico di cura e supporto ai pazienti ed alle famiglie”.