Archi, enorme buca segnalata da un cittadino: “eppure le tasse le paghiamo anche noi”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Dopo varie segnalazioni all’Urp del Comune di Reggio Calabria, e vari solleciti a qualche consigliere Comunale, ad oggi ci ritroviamo una viabilità stradale fatiscente, precisamente in via Croce Cimitero con incrocio Via Corvo (Archi). Abbiamo una strada che rappresenta un pericolo all’incolumità pubblica, la stessa risulta dissestata e con numerose buche. In alcuni tratti vi sono delle transenne per segnalare il pericolo e vi è stato anche l’intervento della Polizia Municipale, le stesse sono state lasciate abbandonate a se stesse”. Comincia così la segnalazione di un cittadino reggino attraverso un messaggio inviato alla redazione di StrettoWeb.

“Per tale problematica, nella suddetta strada (come si può vedere nella foto in evidenza) non passa nemmeno l’autobus n°14, creando disagi enormi alla popolazione e soprattutto a persone anziane che si recano a fare degli acquisti, dovendo trasportare il peso per centinaia di metri fino alla propria abitazione. Archi – conclude il lettore – non è solo nazionale primo e secondo tratto, ma bensì tutta, in largo e in lungo, e tra l’altro fino a prova contraria siamo tutti Reggini, facciamo parte tutti dello stesso Comune sia centro che periferie e le tasse non le pagano solo al centro ma anche noi in periferia”.