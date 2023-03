Apre la porta ai Carabinieri, ma aveva la cocaina in mano: credeva fosse il marito

StrettoWeb

Sembrerebbe quasi un racconto di fantasia, una barzelletta, ma è successo davvero e in realtà farebbe anche sorridere, se non fosse per il fatto che la vicenda è seria e per questo la protagonista della storia è finita in manette. Si tratta di una donna arrestata ieri a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, per detenzione ai fini di spaccio di droga.

La donna (33 anni), ieri, dopo aver avuto una discussione col marito – che è andato via di casa furiosamente – era in procinto di assumere cocaina. E’ in questo secondo che suonano al campanello e la donna, pensando fosse il marito ritornato per fare pace, apre la porta con la cocaina in mano, ma dall’altre parte si ritrova i Carabinieri, introdottisi in casa dopo essere stati avvertiti dai vicini in seguito alla lite. Così è cominciata l’ispezione dei militari all’interno dell’abitazione. Sono stati trovati altri grammi di cocaina in altre zone della casa. Per questo la donna è stata arrestata.