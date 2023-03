Apoi: dal 21 al 27 marzo torna la Settimana dell’organizzazione

StrettoWeb

Dal 21 al 27 marzo, torna la Settimana dell’organizzazione, la manifestazione che da nove anni APOI, Associazione Professional Organizers Italia, promuove per diffondere la cultura dell’organizzazione. La manifestazione, che parte con l’inizio della primavera, mira a diffondere il messaggio sul valore della buona organizzazione personale e ampliare la conoscenza della figura professionale che si occupa di organizzazione personale, il professional organizer. I cambiamenti repentini hanno messo al centro la persona e il suo benessere, e è sempre più diffusa la consapevolezza dell’importanza delle competenze trasversali come l’organizzazione personale per affrontare con successo le sfide lavorative, personali e quotidiane.

momento ideale per ripensarsi e ripensare ai propri spazi, al proprio tempo, alla gestione di sé.

momento ideale per ripensarsi e ripensare ai propri spazi, al proprio tempo, alla gestione di sé. Bastano pochi accorgimenti e semplici regole per migliorare la propria organizzazione personale al fine di vivere meglio e i professional organizer di APOI dal 21 al 27 marzo saranno tutti schierati a dare consigli pratici e soluzioni per organizzarsi meglio.

Il format della manifestazione dedica ogni giorno della settimana a un tema diverso, si inizia il primo giorno con la casa, il secondo con il lavoro, il terzo si passa allo space clearing, il quarto a bambini e famiglia, il quinto all’ufficio, il sesto alla gestione del tempo e il settimo si finisce con lo stile di vita. Ispirati da questi macro argomenti i professional organizer italiani realizzeranno video, infografiche, post, vademecum, dirette streaming, che saranno messe a disposizione sul sito di APOI e sui social dell’Associazione, dal 21 al 27 marzo.

La manifestazione dedicata all’organizzazione personale ancora una volta fornisce soluzioni immediate a problemi quotidiani, come la gestione degli spazi domestici, l’alleggerimento dell’armadio, l’individuazione di nuovi spazi per l’home office, la gestione del tempo, lo smart working, l’organizzazione in famiglia e con i figli, e mette a disposizione preziosi consigli per quanti, tra appassionati curiosi, vorranno cogliere l’opportunità di farsi aiutare da esperti professionisti dell’organizzazione. Partners della manifestazione saranno: Organizzare Italia e Studio Garattoni&Vaccariello.