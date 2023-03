Anziana rapinata in casa: gli aggressori sono la badante ed il compagno

StrettoWeb

Una truffa ai danni di un’anziana ha scosso la comunità della città di Corigliano-Rossano. L’accaduto risale alle prime ore di ieri pomeriggio e la storia è apparentemente intricata: il 113 ha ricevuto la segnalazione di una donna, la badante della vittima in questione la quale, agitata, ha riferito di un’irruzione in casa che è poi sfociata in aggressione e rapina. La badante infatti ha riportato che un uomo era riuscito ad entrare nell’abitazione aggredendo fisicamente le due, poi avrebbe rubato una somma di denaro pari a 1.250 euro, oltre alla catenina d’oro che l’anziana aveva al collo.

Nonostante la concitata chiamata, i poliziotti hanno sospettato fin da subito di alcune incongruenze: i fatti raccontati dalla donna sono sembrati fittizi, tanto da indurre le forze dell’ordine ad indagare sull’accaduto e scoprire quindi la vera dinamica. Sono quindi emersi gravi accuse nei confronti della badante, definita l’artefice della rapina. Il presunto aggressore invece, è il compagno della donna: i due sono ora agli arresti domiciliari. Ad incastrarli, oltre alle incongruenze nel racconto, il ritrovamento di una maglietta usata come involucro della somma rubata, nascosta in un vaso pieno di terriccio a casa della coppia.