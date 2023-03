Akademia Messina vola a Cremona con l’obiettivo di trovare punti pesanti

StrettoWeb

Tornata finalmente alla vittoria, la Desi Shipping Akademia Messina non ha nemmeno il tempo di festeggiare che è già l’ora di rituffarsi in campo e tenere altissima la concentrazione in vista del prossimo delicatissimo match, in programma in quel di Cremona domani, mercoledi 22 marzo, con inizio alle 20.30, quando la formazione allenata da Coach Bonafede farà visita alle padrone di casa della D&A Esperia. Sarà un altro incontro che mette in palio punti preziosi per la classifica di entrambe le squadre. La formazione di Cremona, che nell’ultimo turno ha riposato, si trova attualmente in terza posizione in coabitazione con Lecco (25 punti), seguita a strettissimo giro da Vicenza Montale e 8 lunghezze sopra rispetto alle messinesi che, con la vittoria di ieri hanno smosso la classifica ed hanno affiancato Sant’Elia, riportando a 7 punti di distanza il margine nei confronti dell’ultima piazza utile per salvarsi. Le ragazze allenate da Coach Valeria Magri hanno chiuso la regular season in ottava posizione con 24 punti, risultato di 7 successi.

L’appuntamento con la vittoria, però, per le lombarde manca dallo scorso 11 febbraio quando, di fronte al pubblico del Pala Radi, le gialloblù superarono per 3-1 Lecco. Il cammino play out è iniziato invece con un buon punto strappato a Marsala dove, pur con una sconfitta per 3-2, Cremona ha dimostrato di saper lottare con le unghie e con i denti fino alla fine. L’organico della D&A, del resto, dimostra anche che si tratta di una formazione completa in ogni reparto, dotata di tante giovani ma anche di atlete con molta esperienza per la categoria come, su tutte, il libero classe 1993 Patrizia Zampedri (tanta A2 con le maglie di Brescia, Cisterna, Montichiari e Mazzano ed anche una parentesi in A1 con Montichiari), la schiacciatrice Rossini (attualmente tra le migliori realizzatrici della squadra con 257 punti all’attivo) e l’opposto estone Kullerkann (per lei 268 punti).

Per le ragazze allenate da Coach Magri (già sulla panchina gialloblù dalla scorsa stagione) il match contro Messina servirà a conquistare punti preziosi non solo per la classifica ma anche per ritrovare il feeling con una vittoria che manca ormai da tempo. Feeling che vuole recuperare anche la Desi Shipping che, con il 3-0 della Cittadella Sportiva Universitaria ai danni del Club Italia, ha ritrovato un successo che mancava dallo scorso 18 gennaio (sempre in riva allo Stretto, 3-0 contro Perugia) e che ha un valore fondamentale sia per la classifica che a livello morale. Le ragazze allenate da Coach Bonafede, quindi, voleranno in Lombardia con il chiaro intento di bissare il successo dell’incontro di Messina e di portare a casa punti che risulterebbero preziosissimi per il cammino salvezza.

Motivazioni opposte, dunque, per Cremona e Messina ma stessa necessità di vincere e trovare punti per le due compagini: nel caso delle lombarde per rimanere nella parte altissima della classifica play out ed allontanare il più possibile il blocco di squadre in fondo alla graduatoria, mentre per Akademia trovare punti in Lombardia avrebbe un grande significato e porterebbe un’altra grande iniezione di fiducia a tutto l’ambiente, oltre a smuovere ulteriormente la classifica.