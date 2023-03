Aeroporto di Reggio Calabria, buone notizie da Enac: simulazione per nuova procedura di volo

StrettoWeb

Positive le ultime sull’Aeroporto di Reggio Calabria. La riunione di Enac si è conclusa in modo positivo: “permetterà di verificare una nuova procedura strumentale di volo per migliorare l’operatività dello scalo calabrese, attualmente soggetto a restrizioni”. Enac, Enav e Sacal si sono dette concordi sulla necessità di sviluppare procedure di volo migliori, superando le restrizioni attraverso le innovazioni tecnologiche dei sistemi di navigazione basati sull’utilizzo dei satelliti.

Per questo sarà dato spazio a uno strumento di simulazione, il simulatore di volo Full Flight, che dovrà rappresentare una situazione il più realistica possibile, con un’aeromobile solitamente utilizzata per i servizi aerei di linea sullo scalo reggino. Questa simulazione nasce con l’idea di garantire una migliore operatività dello scalo per ciò che concerne la visibilità in fase di avvicinamento.