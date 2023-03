Abruzzo: ragazzina di 12 anni precipita dal terzo piano, è grave

StrettoWeb

Gravissimo incidente in Abruzzo, nel comune di Luco dei Marsi in provincia dell’Aquila. Una bambina di 12 anni è precipitata rovinosamente dal terzo piano di una palazzina nella quale abita con la sua famiglia. Il ritrovamento è avvenuto per caso: alcuni passanti infatti, hanno trovato la povera ragazzina a terra e dolorante, con gravi ferite e contusioni. La vittima è stata trasportata urgentemente all’Ospedale Bambin Gesù di Roma con l’elisoccorso e si trova tuttora in prognosi riservata. Secondo le prime indiscrezioni, avrebbe riportato traumi agli arti superiori e inferiori con fratture multiple, oltre a serie lesioni al bacino.

L’impatto, violentissimo, sarebbe passato inosservato alla famiglia: al momento della caduta infatti, la bambina era in casa con la madre la quale, pare, non si sia accorta di nulla perché impegnata in faccende domestiche. Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118 per i primi soccorsi, anche i Carabinieri che hanno avviato le prime indagini sull’accaduto. Al momento sarebbe da escludere un gesto volontario o un coinvolgimento esterno, ma sono al vaglio delle forze dell’ordine anche le telecamere di zona le quali, si spera, potranno dare un contributo allo svolgimento delle indagini.