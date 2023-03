StrettoWeb

Finisce qui! Il Genoa batte la Reggina 1-0. L’ultima occasione è per la Reggina ed è la più clamorosa degli amaranto, con la spizzata di Fabbian per Canotto, che prova la giocata col pallonetto, ma Martinez si supera e manda in angolo. Al triplice fischio il portiere è il più festeggiato: ha salvato un risultato.