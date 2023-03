Il 9 marzo giornata di visite gratuite presso la Nefrologia dell’AOU G. Martino

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Giovedì 9 Marzo l’UOC di Nefrologia dell’AOU “G. Martino”, diretta dal Prof. Domenico Santoro, aderisce alle attività di screening promosse per questa giornata e apre le sue porte ai cittadini che desiderano effettuare controlli e visite gratuite. È possibile accedere in modo diretto, senza prenotazione, all’area ambulatori del Padiglione B (ingresso B1) dalle 9:30 alle 17:30.

In questa occasione si potrà effettuare una visita, la misurazione della pressione arteriosa e l’esame delle urine; verranno distribuiti materiali informativi e – in caso di situazioni particolari – sarà possibile ricevere la prenotazione per un ulteriore controllo presso gli ambulatori dedicati.

Si tratta di un’iniziativa promossa in tutta Italia dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR) e dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN) e che coinvolge i principali centri di nefrologia con attività di screening gratuiti e progetti di sensibilizzazione sociale.

“Controllare la pressione arteriosa ed effettuare pochi esami del sangue e delle urine spesso sono reputate azioni semplici – sottolinea il prof. Santoro – ma per le malattie renali possono costituire un efficace strumento di diagnosi precoce. Ci auguriamo che i cittadini accolgano in modo favorevole questa nostra iniziativa che rappresenta un’importante occasione di prevenzione, ma anche di consapevolezza rispetto alle abitudini e agli stili di vita da adottare per contrastare le malattie renali”.