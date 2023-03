“8 Marzo – Messina è donna”: il programma delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale

StrettoWeb

Nella giornata dedicata alle donne, l’8 marzo, l’Amministrazione comunale ha promosso una serie di appuntamenti curati dall’Assessorato alle Pari Opportunità con l’obiettivo di offrire come evidenziato dall’Assessore al ramo Liana Cannata “momenti di riflessione e di coinvolgimento delle donne nella giornata a noi dedicata – sottolinea Cannata – con l’auspicio che sia l’otto marzo sempre, per ribadire che la vera uguaglianza fra uomini e donne è quella che si costruisce giorno dopo giorno in tutti gli ambiti sociali, familiari e di lavoro. Dobbiamo lavorare tutti in sinergia per incidere sul tessuto sociale per un progresso culturale che tuteli i diritti di tutti gli esseri umani. Senza dimenticare – aggiunge l’Assessore – la straordinaria e tipica capacità del genio femminile di gestire con successo e con spiccato senso solidale situazioni tanto diverse quanto stimolanti da un punto di vista umano e professionale”.

Gli appuntamenti si avvieranno mercoledì 8, alle ore 9, con il convegno che si terrà nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca su “Donne: passato, presente e futuro una sfida ancora aperta”, promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con la Rete dei CUG e dei CPO del territorio comunale.

Il programma dei lavori prevede, l’avvio con i saluti istituzionali del Sindaco Federico Basile; a seguire il messaggio augurale alle donne da parte della consigliera di Parità della Città Metropolitana di Messina Mariella Crisafulli.

Seguiranno gli interventi, moderati dall’avv. Maria Adelaide Merendino, di Viviane De Dio e Maria Pia Zanghì per il CUG dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo su “L’evoluzione della donna sulla ricerca scientifica e l’assistenza ospedaliera”; per il CPO Ordine degli Avvocati tratterà il tema “Donne avvocate e il gender gap” Cettina Miasi; Salvatore Sulfaro del CUG del Comune di Messina relazionerà in merito a “Le attuali condizioni del lavoro femminile a Messina”; su “CPO a tutela delle fragilità contro ogni forma di discriminazione e di violenza”, argomenterà Rosalba Ristagno per il CPO dell’OMC e OME; il giornalista Ernesto Francia del CUG Città Metropolitana parlerà di “Emancipazione femminile e futuro, tra tabù storici e riscatto sociale” per il CPO Ordine Dottori Commercialisti, Margherita Milazzo tratterà “L’evoluzione delle condizioni delle donne nei villaggi collinari” per il CUG Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Giuliana Foti si soffermerà su “L’impegno delle Autorità di Sistema Portuale italiane in favore della parità di genere” su “Donne promotrici di salute” relazionerà Antonina Santisi del CUG ASP Messina; Paola Sabella del CUG Camera di Commercio tratterà “Le azioni della Camera di Commercio per la parità di genere”; e infine Carlo Giannetto del CUG Università di Messina su” Il ruolo della donna nell’agricoltura multifunzionale contemporanea e nella transizione ecologica”.

Nel pomeriggio, sempre di mercoledì 8, alle 17, nel Transatlantico di Palazzo Zanca sarà inaugurata la Mostra fotografica “Storie di donne”, a cura di Rocco Papandrea, una raccolta di immagini di donne messinesi e non, di ieri e oggi che si sono distinte nei vari ambiti della società. Sarà infine lanciato, nella giornata dell’8 marzo, un video sui social istituzionali del Comune, con protagoniste le donne che operano al Comune e nelle Società Partecipate, nonché le rappresentanti femminili della Giunta, del Consiglio comunale e delle sei Municipalità.