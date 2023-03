Altri 750 migranti salvati dalla Guardia Costiera di Reggio Calabria e Siracusa nel mar Jonio | LIVE

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Soccorsi questa mattina migranti a circa 90 miglia dalla costa jonica calabrese. Dalle prime ore di questa mattina sono partire le operazioni di soccorso con i mezzi della Guardia costiera a favore di un peschereccio con molti migranti a bordo in area di responsabilità SAR italiana. Nell’operazione, coordinata dalla Guardia Costiera di Reggio Calabria, sono stati tratti in salvo 295 migranti. Le persone soccorse sono state recuperate e trasportate in sicurezza su tre motovedette della Guardia costiera.

È da poco terminata un’altra operazione di soccorso, svolta sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Catania, in favore di un secondo peschereccio, individuato a circa 100 miglia a Est di Siracusa, con a bordo circa 450 migranti. L’unità, in precarie condizioni di navigabilità, è stata raggiunta e soccorsa da Nave Corsi e da una motovedetta SAR della Guardia costiera. Sul posto in assistenza 3 navi mercantili ed un pattugliatore di Frontex.