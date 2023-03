3 Cose da sapere sui prestiti online

StrettoWeb

Il web è un mare pieno di pesci e quindi anche di informazioni. Orientarsi, quando si tratta di scegliere e valutare dei prodotti, può non essere semplice. Un discorso che vale ancora di più quando si ha a che fare con articoli di tipo finanziario.

Nell’epoca attuale, complice una situazione di forte incertezza economica, per molte persone richiedere un finanziamento è spesso una necessità, per avere una qualità della vita dignitosa e persino per saldare spese importanti, come sono ad esempio quelle per la salute.

In tale contesto lo sviluppo di soluzioni quali quelle dei prestiti online ha dato modo di accedere a proposte con condizioni più vantaggiose. È questo il caso di una delle opzioni attualmente più interessanti: quella di Findomestic.

In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più su una formula creditizia che fa gola a tanti. Comprensibilmente certo, a patto di fare la scelta migliore possibile.

Cosa sono i prestiti online

I prestiti online sono una forma di finanziamento che sta guadagnando sempre più popolarità a fronte di due fattori in particolare: la comodità e la semplicità di accesso.

Si tratta soprattutto di prestiti personali, ovvero non finalizzati: non legati a un particolare intento da specificare nella richiesta.

In questo tipo di soluzioni l’ente creditizio mette a disposizione una cifra che la persona può adoperare nel modo che preferisce: per la ristrutturazione della casa, per l’acquisto di un mezzo motoristico, per le già citate spese sanitarie e via dicendo, inclusa la necessità di avere del denaro liquido a disposizione.

I vantaggi di richiedere un prestito online

I motivi per cui richiedere un prestito online sono soprattutto i seguenti:

Possibilità di farlo direttamente da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento della giornata: basta avere un pc o un dispositivo mobile (smartphone e tablet).

Nessuna necessità di recarsi di persona in filiale.

Si ha modo di accedere anche a soluzioni non presenti nel proprio territorio di residenza.

Risparmio di tempo: la persona non fa file in banca e riceve le comunicazioni per via telematica.

Possibilità di richiedere ulteriori informazioni ricevendo una consulenza da remoto ma non si ha da subito a che fare con un professionista: qualcosa che può mettere pressione.

Condizioni solitamente più vantaggiose grazie alla riduzione per l’ente creditizio delle spese di gestione.

Un’ultima cosa da sapere

Una delle proposte più interessanti per quanto riguarda i prestiti online è quella di Findomestic, una delle realtà più solide del settore finanziario. Consente di ottenere un finanziamento per la cifra massima di 60.000€.

Per la firma del contratto mette a disposizione il sistema innovativo della firma digitale: non c’è quindi bisogno di avere una PEC né di recarsi in filiale.

Inoltre, dopo aver rimborsato regolarmente le prime sei rate del prestito è possibile cambiare l’importo della rata, persino tutti i mesi.

In alternativa, sempre dopo aver rimborsato regolarmente le prime sei rate, si può decidere di saltarne una, basta rispettare l’intervallo di 11 rate tra un salto rata e l’altro. È necessario tenere presente che le due opzioni non risultano cumulabili: o si usufruisce dell’una oppure dell’altra.