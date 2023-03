Reggio Calabria: successo per la prima serata della stagione teatrale del Gruppo Blu Sky Cabaret

StrettoWeb

Grandissimo successo di pubblico sabato 25 febbraio per la prima

serata della stagione teatrale 2023 intitolata “Dialogando con il

vernacolo” del Gruppo Artistico Blu Sky Cabaret. In un teatro San Bruno di Reggio Calabria praticamente esaurito si è esibita la Compagnia teatrale “San Paolo alla rotonda” con “Non è vero ma ci credo” di P. De Filippo. La performance dei ragazzi capitanati da un grandissimo Giuseppe D’Agostino è stata apprezzatissima dal numerosissimo pubblico che si è fatto sentire per le grandi risate e gli applausi lungo il corso delle due ore di spettacolo. Un grande plauso va al presidente del “Gruppo Artistico Blu Sky Cabaret” Giuseppe De Gregorio grande anima della Compagnia e ideatore della stagione, la prima dopo la morte prematura di Mimmo Raffa ed Angela Costantino dai quali ha ereditato il testimone e con i quali ha condiviso cinquant’anni di teatro e di ideali.

Il gruppo ha “il piacere e l’onore di ringraziare la famiglia Raffa che è sempre presente in prima fila a sostenere lo sforzo che i ragazzi compiono per portare avanti l’opera dei coniugi Raffa. Ringraziamo di vero cuore Monsignor Angelo Casile che in questi anni ha lavorato in maniera intensa per dare alla città un luogo dove le varie compagnie reggine possano esibirsi con gioia e libertà. Adesso aspettiamo il 25 ed il 26 marzo per vedere in scena proprio il Blu Sky

Cabaret con “l’Eredità” una commedia scritta da Fabio Aurelio Versaci

giovane artista reggino”.