Siracusano nomina due avvocati di Messina suoi consulenti giuridici

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, ha nominato quali suoi consulenti giuridici gli avvocati messinesi Antonio Barbera e Fernando Rizzo. “Conosco da tempo gli avvocati Barbera e Rizzo, due importanti professionisti ben radicati sul territorio, e sono certa che mi daranno un contributo di assoluto valore nell’espletamento delle mie funzioni”, sottolinea il sottosegretario Matilde Siracusano. “Ho scelto due persone di qualità che sapranno coadiuvarmi tanto in tematiche locali, quanto nei provvedimenti di respiro nazionale”, rimarca.

“Ritengo che la riqualificazione di tutto il territorio della città di Messina – afferma l’avvocato Antonio Barbera – partendo proprio dalle zone urbanisticamente degradate, assegnando a tutti i cittadini in difficoltà una degna abitazione nella quale vivere, non sia più rinviabile. Anche grazie all’opera del sottosegretario Siracusano oggi abbiamo gli strumenti legislativi per procedere in questa direzione e per raggiungere un risultato storico”.

“Sarà certamente gratificante – afferma l’avvocato Fernando Rizzo – potermi occupare delle iniziative di legge, ed in particolare delle infrastrutture come l’alta velocità sino in Sicilia e il Ponte sullo Stretto. Opere fondamentali per consentire ai siciliani, cittadini ed imprese, di fuoriuscire dall’isolamento e dalla emarginazione che appaiono come una condanna, restituendo a centinaia di migliaia di giovani orgoglio, riscatto e un futuro nella propria terra d’origine senza essere costretti all’emigrazione”.