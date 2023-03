Sila: conclusa la parte invernale del corso per tecnico di soccorso alpino

StrettoWeb

Dal 24 al 26 febbraio 2023, presso gli impianti di risalita di Lorica (CS) nel Parco Nazionale della Sila, si è concluso il “Modulo NEVE”, inserito nel programma di formazione per Tecnici di Soccorso Alpino (TeSA), la figura in grado di eseguire operazioni tecniche durante un intervento e di assumere il ruolo di responsabile delle operazioni durante un soccorso.

Il percorso formativo, svolto sotto la direzione tecnica formativa di un istruttore della Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Alpino (SNaTe) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, ha visto coinvolti soccorritori del Soccorso Alpino a Speleologico Calabria, che si sono addestrati in tecniche di: progressione su neve e ghiaccio con attrezzatura sci-alpinistica, nella ricerca persone coinvolte da valanga con l’utilizzo dell’apparecchio digitale ARTVa, nella realizzazione di ancoraggi e nella movimentazione della barella su neve.

Agli aspiranti tecnici è, inoltre, stara richiesta una conoscenza approfondita dei luoghi e delle differenti caratteristiche ambientali e una serie di competenze per muoversi in sicurezza su neve e ghiaccio, per eseguire le tecniche di soccorso ed essere in grado di vigilare sulla sicurezza della squadra durante gli interventi.

La formazione, ricordiamo, è il pilastro fondamentale del Soccorso Alpino e Speleologico perché garantisce la sicurezza dei volontari e la tutela delle persone soccorse.

Doverosi ringraziamenti vanno alle Ferrovie della Calabria Srl per aver dimostrato, in modo concreto, di avere a cuore l’attività del Soccorso Alpino e, in particolare, al gestore e agli operatori degli impianti di risalita di Lorica, per la fondamentale ed importantissima disponibilità che hanno reso possibile lo svolgimento del corso mettendo a disposizione piste in perfetto stato.