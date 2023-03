Sicilia: insegnante si lancia dalla finestra, morto durante il trasporto in ospedale

StrettoWeb

Tragedia nell’agrigentino, dove un insegnante di 47 anni si è lanciato dalla finestra dell’istituto scolastico in cui lavorava a Licata. In base alle prime informazioni trapelate, l’insegnante soffriva di crisi depressive. I soccorsi sono stati immediati e l’uomo è stato dapprima portato nell’ospedale locale, poi, a causa della gravità delle ferite riportate, si è tentato il trasferimento in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’uomo è però deceduto prima dell’arrivo nel nosocomio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Licata.