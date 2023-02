Sant’Eufemia d’Aspromonte: l’assessore Martino restituisce la delega al bilancio

StrettoWeb

In un documento protocollato presso il Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, l’assessore Caterina Martino ha comunicato al sindaco Pietro Violi la restituzione della delega al bilancio – programmazione e tributi. Le motivazioni addotte dall’assessore Martino, come si legge in una nota inviata alla stampa, sono diverse: “La situazione economica-finanziaria dell’ente presenta molte criticità – si legge nel documento -. In quanto assessore delegato, in questi mesi, ho preso visione e cercato di raccapezzarmi in una situazione economica a dir poco vergognosa. Nonostante l’attenzione prestata, purtroppo mai a tempo pieno, a causa della mia lontananza per motivi lavorativi, è risultato difficile poter programmare un’azione amministrativa per il futuro, anche per quello immediato. Credo pertanto che non ci siano le condizioni necessarie per poter amministrare serenamente nell’interesse della comunità. Condizioni che riguardano nello specifico il settore di mia competenza, ma anche molte altre problematiche amministrative non adeguatamente affrontate. Risale a pochi giorni fa l’ultima riunione dei consiglieri di maggioranza in cui per l’ennesima volta ho manifestato le difficoltà inerenti l’area finanziaria, con particolare riferimento al bilancio previsionale”.

“Sarò chiara, perché lo devo a chi mi ha scelto per essere rappresentato – scrive Martino –. Al mio insediamento ho trovato una situazione debitoria importante che risale ad anni passati e sulla quale non è stato adottato nessun provvedimento sanatorio da chi mi ha preceduta. Dirò di più, nell’ultimo periodo ho appurato che le bollette dell’energia elettrica non pagate risalgono a luglio 2022, a questo si aggiunge anche la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti che non vede un euro da maggio 2022. Ancora più grave è stato venire a conoscenza che i trasferimenti statali verso il comune erano bloccati per le annualità 2021 e 2022 a causa di un errore nella comunicazione dei bilanci di quegli anni. Mi chiedo come in questi anni si sia andato avanti, tenendo conto che i trasferimenti statali sono l’ossigeno per gli enti locali. Mi chiedo come mai, nessuno si è mai preoccupato prima di trovare una soluzione, e solo dopo le elezioni si è dovuto contattare un esperto che cercasse di sbloccare la situazione. Esperto a cui spesso l’ufficio finanziario deve ricorrere per avere supporto anche su adempimenti di ordinaria amministrazione”.

“Ad oggi, l’ufficio non ha ancora predisposto il bilancio – si legge ancora nel documento –, che dovrebbe essere approvato in Consiglio entro marzo, del quale io dovrei avere conoscenza per poi relazionare. Ma come si fa a relazionare su qualcosa che sembra un tabù!”

“Mi rammarica dover affermare che la funzionalità dell’ufficio non risponde alle esigenze richieste, ancora di più adesso che il sindaco ha accordato alla dirigente la possibilità di poter svolgere 6 ore settimanali in altro comune mediante convenzione, e sulla quale ho manifestato i miei dubbi. Eppure l’ente ha delle professionalità che in passato si sono spese nel settore, lavorando in modo impeccabile in un rapporto di sinergia con gli amministratori, e con l’obiettivo di fare il meglio per il comune.

Guidare la cosa pubblica è una grande responsabilità, bisogna necessariamente fare delle scelte nell’interesse della comunità. Chi mi conosce sa che in genere sono una persona ottimista, ma anche realista, e se mancano i presupposti per fare bene, è meglio riconoscere che qualcosa non funziona. Detto ciò, per senso di responsabilità verso la mia comunità, cercherò di rappresentare i cittadini in Consiglio comunale, fermo restando che darò il mio supporto al sindaco nell’azione amministrativa al fine di migliorare e contribuire alla ripresa del paese. Sant’Eufemia merita il meglio e mi auguro che presto possa essere così”, conclude la nota dell’assessore Martino.