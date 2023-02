Inter, Bologna è ancora letale: Orsolini stende i nerazzurri, il Napoli è imprendibile | CLASSIFICA

StrettoWeb

Una stagione dopo Bologna è ancora letale per l’Inter. L’anno scorso il recupero contro i felsinei costò lo scudetto ai nerazzurri, quest’anno potrebbe aver spento le pochissime speranze rimaste di rimonta sul Napoli. I partenopei sono padroni del loro destino ormai da qualche mese: dopo il successo di ieri sull’Empoli e il ko odierno dell’Inter, i punti di vantaggio sono 18.

Passo falso pesante per i nerazzurri che dopo la dispendiosa prova di Champions League contro il Porto rinunciano (tra infortuni e turnover) a Skriniar, Di Marco e Barella. Il Bologna dell’ex Thiago Motta non fa sconti, gioca una partita attenta e grintosa, si vede annullare un gol a Barrow e colpisce la traversa con Soriano. Il primo tempo è di marca essenzialmente emiliana, nella ripresa l’Inter prova a venire fuori ma Lukaku spara a salve. A deciderla è Orsolini che conferma il suo gran momento di forma: un lancio dalla metà campo coglie impreparata la difesa nerazzurra e l’esterno scuola Juve batte Onana per il gol che porta il Bologna appena sotto la zona Europa.

Classifica Serie A

Napoli 65 Inter 47 Roma 44 Milan 44 Lazio 41 Atalanta 41 Bologna 35 Juventus 32 Torino 31 Udinese 30 Monza 29 Empoli 28 Sassuolo 27 Lecce 27 Fiorentina 25 Salernitana 21 Spezia 19 Verona 17 Sampdoria 11 Cremonese 9