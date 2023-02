Risultati 24ª Giornata Serie A: alla Juve il Derby della Mole, Napoli vietato ai minori | CLASSIFICA

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

In archivio anche la 24ª Giornata di Serie A iniziata sabato e conclusa martedì sera. Uno spezzatino non entusiasmante per i nostalgici dell’abbuffata della domenica pomeriggio, ma comunque una giornata in grado di riservare diverse emozioni.

Partiamo dalla fine. L’ultima a scendere in campo è stata la Juventus che, dopo le fatiche di Europa League, ha avuto qualche giorno in più per preparare il derby della Mole contro il Torino. Una pausa che fa bene ai bianconeri vittoriosi per 4-2.

Alla rete iniziale di Karamoh risponde Cuadrado, Sanabria riporta avanti i granata e Danilo pareggia i conti. Nella ripresa Bremer (terzo difensore in gol) firma il vantaggio e Rabiot chiude i giochi.

Sembra essersi definitivamente ristabilito il Milan che inanella la quarta vittoria consecutiva fra campionato e Champions (senza subire gol) battendo 2-0 l’Atalanta. Il 3-4-3 di Pioli appare sempre più collaudato, seppur lontano dalla sua massima espressione, e permette di agganciare l’Inter, sconfitta a Bologna, al secondo posto.

Davanti sempre il solito Napoli. Una squadra vietata ai minori, da bollino rosso, con il marchio “+18”, come la distanza in classifica sulle milanesi. I ragazzi di Spalletti superano 0-2 l’Empoli nonostante il rosso a Mario Rui e veleggiano verso uno scudetto che ormai appare solo questione di tempo e calcoli matematici.

Risultati 24ª Giornata Serie A

Sabato 25 febbraio

Ore 18:30

Empoli-Napoli 0-2 (17′ aut. Ismajli, 28′ Osimhen)

Ore 20:45

Lecce-Sassuolo 0-1 (65′ Thorstvedt)

Domenica 26 febbraio

Ore 12:30

Bologna-Inter 1-0 (76′ Orsolini)

Ore 15:00

Salernitana-Monza 3-0 (52′ Coulibaly, 65′ Kastanos, 71′ Candreva)

Ore 18:00

Udinese-Spezia 2-2 (6′ 72′ Nzola, 22′ Beto, 55′ Pereyra)

Ore 20:45

Milan-Atalanta 2-0 (26′ aut. Musso, 86′ Messias)

Lunedì 27 febbraio

Ore 18:30

Verona-Fiorentina 0-3 (12′ Barak, 38′ Cabral, 89′ Biraghi)

Ore 20:45

Lazio-Sampdoria 1-0 (80′ Luis Alberto)

Martedì 28 febbraio

Ore 18:30

Cremonese-Roma 2-1 (17′ Tsadjout, 71′ Spinazzola, 83′ Ciofani)

Ore 20:45

Juventus-Torino 4-2 (2′ Karamoh, 16′ Cuadrado, 43′ Sanabria, 45’+1 Danilo, 71′ Bremer, 81′ Rabiot)

Classifica Serie A

Napoli 65 Inter 47 Milan 47 Lazio 45 Roma 44 Atalanta 41 Juventus 35 Bologna 35 Torino 31 Udinese 31 Monza 29 Fiorentina 28 Empoli 28 Sassuolo 27 Lecce 27 Salernitana 24 Spezia 20 Verona 17 Cremonese 12 Sampdoria 11