Maxi retata contro il clan delle Madonie: arresti per estorsione, spaccio e detenzione illegale di armi

I carabinieri della compagnia di Cefalù, in collaborazione con lo squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia e con il nucleo cinofili del comando provinciale di Palermo, hanno eseguito 13 provvedimenti cautelari, di cui 5 in carcere e 8 agli arresti domiciliari, disposti dal gip di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia guidata dal procuratore Maurizio de Lucia.

Gli indagati fermati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, detenzione illegale di armi e spaccio di droga. Il provvedimento nasce da una indagine durata due anni sui mandamenti mafiosi madoniti di Caccamo, Trabia e San Mauro Castelverde. Sono decine i casi di richieste di pizzo scoperte ai danni di imprenditori dei settori edile, immobiliare, agricolo e delle onoranze funebri. Il denaro incassato dalle estorsioni finanziava le casse dei clan.

I gruppi criminali, sottolineano gli investigatori, “grazie alla forza d’intimidazione derivante dal vincolo associativo, si imponevano nel panorama sociale ed economico locale“. Le richieste estorsive avevano come obiettivo un profitto destinato a supportare economicamente i vertici del mandamento, uno dei quali già in carcere per associazione di stampo mafioso.