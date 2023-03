Reggio, corsi gratuiti per imparare a lavorare a maglia e all’uncinetto: come partecipare

StrettoWeb

“Sai lavorare a maglia o all’uncinetto e vuoi trascorrere alcune ore a lavorare in compagnia? Unisciti ai “Knit Café”. Previsti, per questo mese di marzo, corsi gratuiti a cura delle volontarie reggine dell’Associazione Cuore di Maglia. Il knit café è un’iniziativa per riunire chi lavora a maglia e/o all’uncinetto, per stare insieme, crescere, confrontarsi, condividere ed imparare”. Con questo annuncio l’Associazione Cuore di Maglia, Delegazione di Reggio Calabria, comunica l’avvio di corsi gratuiti per chi vuole imparare a lavorare a maglia o all’uncinetto o per chi vuole semplicemente trascorrere qualche ora in compagnia.

“Dal mese di marzo – si legge ancora – iniziano anche i corsi base per lavorare all’uncinetto e/o ai ferri, grazia alla disponibilità delle volontarie della medesima associazione che saranno a tua disposizione con un incontro dedicato a te, previsto per sabato 11 marzo. Il ‘costo’ della singola lezione di due ore, su prenotazione, è di due gomitoli di lana 100% merino che verrà donata alla delegazione reggina per la realizzazione delle copertine e corredino per i bimbi dell’UOC Neonatologia, TIN e Nido del GOM di Reggio Calabria. Impareremo a preparare dou dou, copertine, cappellini e tanto altro per i bimbi. Scopriremo tutto quello che ruota intorno a ferri e uncinetto, knit & crochet”.

Questo mese gli incontri e il corso base si terranno secondo questo calendario:

sabato 4 marzo, dalle ore 10 alle ore 12, al Centro Servizi per l’infanzia “Insieme per fare”, Via Dalmazia 106 (RC). Knit cafè riservato solo alle volontarie di Cuore di Maglia Tesserate per l’anno 2023;

sabato 11 marzo, dalle ore 10 alle ore 12, al Centro Servizi per l’infanzia “Insieme per fare”, Via Dalmazia 106 (RC). Knit cafè aperto a tutti e prima lezione del corso base uncinetto e ferri;

sabato 18 marzo, dalle ore 10 alle ore 12, nel salone parrocchiale della Chiesa del SS Salvatore in Via Cardinale Portanova, 13 (RC). Knit cafè aperto a tutti;

sabato 25 marzo, dalle ore 10 alle ore 12, al Centro Servizi per l’infanzia “Insieme per fare”, Via Dalmazia 106 (RC). Knit cafè riservato solo alle volontarie di Cuore di Maglia Tesserate per l’anno 2023;

ogni mercoledì del mese di marzo, a partire dal 7 marzo, dalle 9.30 alle 11.30, nel salone parrocchiale del Santuario di San Paolo Apostolo, in via Reggio Campi I tronco n. 181 (RC). Knit cafè aperto a tutti.

“E’ necessario – si legge ancora – portare solo gioco di ferri 3.5/4 o uncinetto 3.5/4, uno o due gomitoli di lana merino (è l’unica lana che è possibile utilizzare per i bimbi prematuri) adatti a questi ferri/uncinetto e tutta la tua voglia di stare insieme! Lavoreremo insieme e impareremo a preparare doudou, copertine, cappellini e tanto altro per i bimbi dell’UOC Neonatologia, TIN e Nido del GOM di Reggio Calabria. Scopriremo tutto quello che ruota intorno a ferri e uncinetto, knit & crochet. La partecipazione è gratuita. Per informazioni e prenotazioni scrivi un messaggio a Elisabetta al 347 414 1220″, si conclude la nota informativa.