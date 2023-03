StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un incidente stradale si è verificato sulla Jonio-Tirreno in provincia di Reggio Calabria e precisamente nel comune di Rosarno a pochi metri dall’imbocco dell’autostrada. Il sinistro è stato tra due veicoli che si sono scontrati in modo sembrerebbe non violento. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale che sta regolando il traffico che sta subendo qualche disagio.