Reggio Calabria, ferie forzate e stipendi arretrati: “a che gioco si sta giocando alla Castore?”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Siamo curiosi di sapere a che gioco si stia giocando all’Azienda Castore. Nel giro di 24 ore prima si comunica ai dipendenti che coloro che sono addetti alle pulizie presso le sedi istituzionali comunali sono in ferie forzate perché l’Azienda decide di sospendere il servizio; poi si comunica che tutto è rientrato e che il servizio continua senza interruzione. Intanto i dipendenti sono in credito dello stipendio di gennaio e, potremmo dire, anche di quello di febbraio oramai terminato”. Si apre così la nota di Aldo Libri, Segretario Generale SUL Calabria, sulle problematiche riscontrate dai lavoratori della Castore.

“Avevamo salutato con piacere l’ingresso in società della Città Metropolitana e l’avevamo interpretato come atto che avrebbe dato respiro e solidità all’Azienda Castore che, lo ricordiamo, è di proprietà esclusiva del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana – si legge ancora – Nell’interesse dell’Azienda e dei suoi dipendenti, delle istituzioni locali e delle popolazioni reggine e della provincia chiediamo che non si assista più ad un simile poco edificante balletto che assomiglia ad una parte in commedia nella quale tutti i responsabili si eleggono eroi del popolo. Va bene tenere vivo il ricordo dei greci in Calabria e vanno bene tutte le rimembranze ellenistiche che fanno parte della nostra storia, ma prendiamo atto che quelle opere avevano ben altra caratura”, si chiude la nota.